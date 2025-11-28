Participan PPLS del CEDES Nuevo Laredo en ejercicio de reflexión sobre el 25N

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Departamento de Psicología del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Nuevo Laredo organizó una actividad dirigida a personas privadas de la libertad (PPLS) del módulo varonil, con el propósito de promover la reflexión sobre la violencia de género.

Durante la jornada, los participantes abordaron la importancia de alzar la voz contra cualquier forma de violencia, así como el impacto que esta problemática tiene en la vida de mujeres y niñas dentro y fuera del entorno penitenciario.

La dinámica incluyó dibujos sobre la responsabilidad social que cada individuo tiene en la construcción de comunidades más seguras.

Como parte del ejercicio, los PPLS enviaron un mensaje público de respeto, solidaridad y compromiso hacia las mujeres, recordando a las víctimas de feminicidio y expresando la necesidad de contribuir a una sociedad donde la igualdad y la no violencia.

Estas actividades forman parte de las acciones orientadas a fortalecer la reinserción social, promover valores de convivencia y sensibilizar a la población penitenciaria sobre el impacto de la violencia de género.