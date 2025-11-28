DIF Tamaulipas reafirma la vocación humanista del trabajo social con Congreso Estatal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Sistema DIF Tamaulipas, encabezado por la doctora María de Villarreal, llevó a cabo el Segundo Congreso Estatal de Trabajo Social “La familia, columna vertebral del interés superior de la niñez”, un espacio orientado a fortalecer las herramientas profesionales para la atención y acompañamiento de las familias, así como de niñas, niños y adolescentes en el estado.

En su mensaje, la directora general del DIF Tamaulipas, Patricia Eugenia Lara Ayala, reconoció la labor humana y profesional de las y los trabajadores sociales, quienes representan el primer contacto con una persona que atraviesa una situación de dolor, miedo, angustia o incertidumbre.

“La primera cara que vemos las personas que tenemos una situación de dolor, de riesgo, de violencia o de migración es la de ustedes. Es la primera cara con la que se encuentra una persona que tiene miedo, que está asustada, angustiada y que no sabe qué va a hacer. La cara amistosa, la cara de apoyo, de conocimiento, es la de ustedes. Es un gusto verlos convocados en este Segundo Congreso Estatal de Trabajo Social con el mismo interés, cariño, amor, vocación y pasión por el servicio y la atención”, expresó.

Durante dos días, especialistas, académicos y personal operativo compartieron conocimientos y experiencias que permitirán mejorar la intervención en situaciones de riesgo y en el acompañamiento a población de atención prioritaria.

Asistieron trabajadoras y trabajadores sociales de dependencias estatales y federales, representantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, integrantes de procuradurías de protección a niñas, niños, adolescentes y familias, profesionales de la salud mental, miembros de la Organización Internacional de Trabajo Social, así como instituciones educativas y organismos dedicados a la formación y práctica del trabajo social.

A lo largo de las jornadas se abordaron temas esenciales para el fortalecimiento institucional, entre ellos la importancia del trabajo interinstitucional en la prevención y atención de la violencia, el interés superior de la niñez y su marco legal, los factores psicosociales en la dinámica familiar, el análisis de los distintos tipos de familia en la actualidad y el papel fundamental del trabajo social en la atención directa a quienes requieren apoyo.

El DIF Tamaulipas agradeció la participación de quienes integraron este encuentro y reafirmó su compromiso de seguir impulsando acciones coordinadas para construir una sociedad más justa, humana y solidaria, donde cada familia encuentre apoyo oportuno y acompañamiento digno.