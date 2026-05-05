Fortalece SSPT condiciones dignas en CEDES Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Como parte de las acciones orientadas a fortalecer las condiciones de bienestar y dignidad en los centros penitenciarios de la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) realizó la entrega de aproximadamente 800 almohadas en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria.

La distribución se efectuó entre la población penitenciaria de las áreas varonil y femenil, entregándose 747 almohadas en el área de hombres y 74 en el área de mujeres, alcanzando cobertura total entre las personas privadas de la libertad.

Estas acciones forman parte de la política humanista impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a garantizar condiciones dignas y seguras al interior de los centros penitenciarios del estado.

Asimismo, la SSPT destacó que estas medidas contribuyen al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de derechos humanos y reinserción social.

La dependencia recordó que recientemente también se realizó la entrega de uniformes, calzado y ropa de cama para fortalecer las condiciones de atención y bienestar de la población penitenciaria.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reafirma su compromiso con una política penitenciaria basada en el respeto a los derechos humanos y la reinserción social integral.