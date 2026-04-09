Inician en CEDES Altamira capacitaciones laborales ITACE–ICAT

Altamira, Tamaulipas.– Como parte de las acciones encaminadas a la reinserción social de las personas privadas de la libertad (PPLs) en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del municipio de Altamira, iniciaron una serie de talleres impartidos por el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE–ICAT).

Entre los talleres impartidos destacan: postres, comida china e instalaciones eléctricas residenciales, así como “Confeccionando mi Verano: Patronaje de Blusas y Playeras”.

Las sesiones serán impartidas tres días a la semana hasta el 24 de abril del presente año, a cargo de instructores del ITACE Plantel Altamira, y están dirigidas tanto a la población varonil como femenil.

A través de esta sinergia interinstitucional, se da cumplimiento a la Ley Nacional de Ejecución Penal y a la política humanista impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.