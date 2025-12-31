Presenta Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, los pasos para acceder a información pública

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, el Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mediante su titular, Norma Angélica Pedraza Melo, reafirma su compromiso de garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública.

Por esta razón, Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas (TPT) órgano desconcentrado de esta secretaría, pone a disposición de todo aquel interesado en acceder a la información pública, los pasos a seguir para realizar una solicitud de información:

Primero, determina el organismo público estatal o municipal que consideres posea o resguarde la información que necesitas; solicítala por escrito o mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.

En segundo lugar verifica, una vez atendida tu solicitud, revisa que la respuesta haya sido emitida de manera completa y adecuada.

En caso de no estar conforme con la respuesta tienes la oportunidad de emitir un recurso de revisión, este trámite se realiza dentro de los 15 días hábiles siguientes después de haber obtenido la respuesta mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el cual será atendido por Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, autoridad garante que asegura tu derecho a obtener información pública.

Pedraza Melo, dijo que con estas acciones, la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya se suma a los esfuerzos nacionales establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asegurando que la ciudadanía cuente con mecanismos confiables para ejercer sus derechos.