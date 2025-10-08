Presenta SABG página web Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tamaulipas, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, presentó la liberación de la página web “Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas”, órgano desconcentrado de esta secretaría.

Indicó que a partir de la fecha, dará cuenta de los asuntos en materia de transparencia y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, así como de los municipios del estado, con las facultades y atribuciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Su titular, Jannia Anabaena Quiñones Barrón, mencionó: “En la actualidad, la página aparece en un buscador en la tercera posición. Una vez que los usuarios comiencen a interactuar con esta herramienta digital, podremos estar en la primera posición; sin embargo, la liga que albergó al extinto Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT) se mantiene y se mantendrá como un referente de consulta hasta el 10 de julio de 2025”.

“El contenido relevante y al cual de manera legal debemos atender migra a https://www.tamaulipas.gob.mx/transparenciaparaelpueblodetamaulipas/#”, menciona Jannia Anabaena Quiñones Barrón.

La página web de “Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas” otorga recursos de transparencia, verificación, denuncias, recursos de revisión y medidas de apremio.