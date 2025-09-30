Premia SABG a ganadores de “Transparencia en Corto 2025”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, realizó la premiación de las y los ganadores del concurso estatal “Transparencia en Corto 2025”.

Este año, las y los jóvenes participantes alcanzaron el registro de 18 proyectos que fueron evaluados por cineastas tamaulipecos como Rodrigo Verazaluce Lugo, Tania Huidobro Moreno y Medardo Treviño Cruz.

Las y los ganadores asisten a instituciones de educación media y superior como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Victoria y Tampico, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Victoria, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios #7 de Reynosa y exalumnos de La Salle Victoria.

Resultaron ganadores: primer lugar: “Con las Plantas No, Transparencia como herramienta contra la desinformación” – Horus Jacob Ruíz Hernández (Reynosa); segundo lugar: “Todo Bien” – Arzhel Xanthe Sosa Pohl González (Tampico), y tercer lugar: “Desinformación Tóxica” – Saúl Isaac Silva Trejo, Kaleb Loza Sifuentes, David Alejandro Treviño Rodríguez y José Gerardo Esquivel Torres (Victoria).

En la segunda categoría, que corresponde a los jóvenes de 19 a 25 años de edad, el jurado calificador seleccionó los siguientes proyectos: primer lugar: “El Virus de la Desinformación” – María Guadalupe Zurita Calixto (Victoria); segundo lugar: “Noticia Corta” – José Manuel Tijerina Longoria y Jeiny Guadalupe Sánchez Herrera (Victoria), y tercer lugar: “Dos Publicaciones, Un Destino” – Martha Secchyd Ricardo Villarreal (Victoria).

Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción en la entidad, resaltó el talento de las juventudes tamaulipecas.

“Estoy muy orgullosa de todas y todos ustedes, han hecho un gran trabajo y estamos seguros de que Tamaulipas tendrá una gran representación a nivel nacional. Es grato ver que ustedes hacen uso de estos espacios de expresión que brinda el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a cargo del gobernador Américo Villarreal, y en especial que conocen la transparencia y las herramientas para ser ciudadanos y ciudadanas que hacen uso de su derecho a la información”.

Las ganadoras y ganadores, en ambas categorías, reciben 20 mil pesos en el primer lugar, 15 mil pesos para el segundo lugar y 10 mil pesos para la tercera posición. Este año, Tamaulipas envía a seis representantes a la etapa nacional organizada por la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, cuyos resultados se darán a conocer a principios del mes de noviembre, y la premiación está prevista para realizarse en Mérida, Yucatán.