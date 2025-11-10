Por concluir área de gimnasia artística de Ciudad Victoria, gracias al impulso del gobernador Américo Villarreal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una inversión superior a los 11 millones de pesos por parte del Gobierno de Tamaulipas, la remodelación del área de gimnasia artística de la Unidad Deportiva Siglo XXI de Ciudad Victoria está prácticamente concluida y muy pronto será inaugurada.

Gracias al respaldo total del gobernador Américo Villarreal Anaya y mediante la Secretaría de Obras Públicas, se renovó por completo este espacio, que durante años fue solicitado por madres y padres de familia en beneficio de sus hijas e hijos.

La etapa de remodelación del área ya concluyó y este sábado fueron recibidos los aparatos especializados para la práctica de gimnasia artística, como colchones, piso, anillos, trampolín, mesa de salto, barras paralelas, asimétricas y fija, así como vigas de equilibrio, y comenzó la instalación.

El director general del INDE Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, ha supervisado de cerca los trabajos y anunció que, a finales de noviembre, se llevará a cabo la inauguración oficial con la presencia del mandatario estatal, Américo Villarreal Anaya.

Además, señaló que, con este nuevo espacio, las y los gimnastas tamaulipecos tendrán un lugar digno para continuar su preparación rumbo a las próximas competencias, donde representarán con orgullo al estado de Tamaulipas.