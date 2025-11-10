Manuel Muñoz dirigirá al Verde Tamaulipas en la nueva etapa

Más de 1500 militantes de todo el Estado se reúnen para refrendar su dirigencia No más imposiciones: en el 2027, los candidatos serán Verdes de corazón

Este domingo 9 de noviembre, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la militancia Verde reeligió a Manuel Muñoz Cano como Dirigente Estatal. En una verdadera celebración partidista, más de 1500 asambleístas asistieron a refrendar su dirigencia, después de poco más de 4 años de haber iniciado en el cargo.

Manuel Muñoz destacó el crecimiento sin precedentes que ha experimentado el partido en los últimos 4 años, creciendo de alrededor de 25,000 votos en 2021 a cerca de 200,000 en las últimas elecciones; por no mencionar los casi 30,000 afiliados en el Estado en tan solo 6 meses. “Ustedes son los verdaderos forjadores de esta nueva etapa de nuestro partido”, señaló dirigiéndose a la militancia, “y vamos a trabajar sin descanso para hacer de Tamaulipas el bastión Verde del Noreste de México”.

En el evento estuvieron presentes la Senadora Maki Ortiz, la Diputada Federal Casandra de los Santos, el representante del CEN Edgar Salvatierra, y el dirigente del Partido Verde en San Luis Potosí, Nacho Segura; además de contar con la presencia de los coordinadores municipales, síndicos, regidores, y el Comité Ejecutivo Estatal.

El Partido Verde ha sido un actor clave en el panorama político mexicano de las últimas décadas, realizando un papel cada vez más preponderante. Muñoz Cano subrayó el apoyo de ese instituto a la Doctora Claudia Sheinbaum, la primera Presidenta de México, una mujer con convicción ambientalista. Asimismo, destacó el apoyo del Partido Verde al Gobernador Américo Villarreal para que llegara a la Gubernatura en 2021, y aseguró que seguirán trabajando con él para que a Tamaulipas le vaya mucho mejor.

Señaló que el Partido Verde es aliado de los buenos gobiernos, de quienes trabajan por la gente, “pero no seremos aliados de quienes le fallan al pueblo, de los corruptos, de los malos gobiernos; ¡El Verde está con la gente!”, enfatizó. “No más imposiciones, las candidaturas del Verde serán para mujeres y hombres Verdes de corazón” concluyó.