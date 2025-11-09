Día del Pueblo llega con múltiples beneficios a la colonia Estrella

Cd. Victoria, 9 de noviembre 2025. –

Con el mismo propósito, de acercar el gobierno y llevar bienestar a las familias victorenses, el alcalde Eduardo Gattás Báez, arrancó el programa Día del Pueblo en la colonia Estrella dando audiencia pública a más de 120 ciudadanos.

Con el Gabinete Municipal, regidores y representantes de los gobiernos estatal y federal, llegó al área verde del sector a encabezar la verbena popular con refrigerio, lotería, función de cine, beneficios en trámites de predial, agua potable y productos de la canasta básica a bajo costo.

«Día del Pueblo es un programa para escuchar, servir y estar cerca de la gente como lo hace nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya» dijo Gattás Báez en el encuentro con habitantes de la Estrella y colonias colindantes que aprovecharon el servicio médico gratuito, de oftalmología y odontología.

En el programa social, establecido al inicio de la administración municipal como Tarde en Familia, participa el DIF Municipal con la donación de ropa, delegación de DICONSA con la venta de alimentos nutritivos a precios accesibles; y Guardia Estatal de Género con pláticas para la prevención de violencia familiar.