Sin tregua la rehabilitación de calles en Victoria

Cd. Victoria, 19 de abril de 2026.- A unas semanas del arranque oficial del Programa de Obra Pública 2026, el gobierno de Eduardo Gattás Báez no da tregua en la rehabilitación de calles y caminos rurales, en el período enero-abril fueron bacheados 10,450 metros cuadrados y 327,100 m2 rastreados y nivelados.

La Secretaría de Obras Públicas del Municipio informa que fue rehabilitada con carpeta asfáltica los sectores como 21 Fermín Legorreta, 22 Venustiano Carranza y 18 Pino Suárez, cubriendo 870 baches en 101 colonias y resultando 51,100 habitantes beneficiados.

También durante este período el bacheo y la nivelación ha mejorado el tránsito y la movilidad en 234 calles, 24 caminos y 12 áreas verdes esto en 81 colonias y 31 comunidades rurales. Con 327,100 m2 rehabilitados la calidad de vida de 51,500 victorenses que viven en la periferia han sido favorecidos.

Entre las calles restauradas destacan la colonia San Miguel, ejido Juan Rincón, el camino de acceso a la colonia Marlen y los caminos que se ubican entre República de México y Boulevard Guadalupe Mainero, también la ruta Carlos Núñez de Cáceres y Camino del Pueblo.