Participan Lucy y Lalo en carrera con causa del IVJUVE

Cd. Victoria, 17 de mayo de 2026.-

Con la participación del alcalde de Victoria Lalo Gattás, su esposa Lucy de Gattás y decenas de jóvenes, se celebro con gran éxito la 3ra. Runneada organizada por el Instituto Victorense de la Juventud (IVJUVE).

La justa atlética con causa, tuvo una respuesta positiva al lograr recaudar gran cantidad de alimentos para apoyar a refugios y rescatistas animalistas de la ciudad que brindan atención y hogar a los animales en situación de calle o maltrato.

«Nuestro reconocimiento a las asociaciones y personas por su labor a favor de los animales, así como la respuesta de los jóvenes de apoyar está noble causa» dijo Gattás Báez previo al banderazo de salida del contingente de atletas que se sumaron a la carrera.

En su mensaje, Abraham Gattás Rodríguez, agradeció a la juventud victorense por su empatía y colaboración en actividades que buscan resolver problemáticas para garantizar la salud y bienestar de los habitantes de la Capital del Estado.