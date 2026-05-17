Rey Cuervos suma nueve triunfos consecutivos

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El equipo de Rey Cuervos continúa cosechando unidades tras sumar su novena victoria consecutiva dentro de la máxima categoría de la Liga de Futbol Santander Premier, al vencer 2-1 a Zacatillo-Quiroz en acciones de la jornada 14.

El campo 2 del IPSSET fue el escenario de este compromiso, donde los pupilos de Román González llegaron a 27 puntos y se perfilan como candidatos para colocarse entre los mejores cinco de la temporada 2025-2026.

Las acciones comenzaron complicadas para la parvada, ya que apenas al minuto 1:30 Alexis Jaramillo fue expulsado, dejando a Rey Cuervos con un hombre menos.

A pesar de la desventaja numérica, Rey Cuervos fue más peligroso frente al arco rival, situación que se reflejó en el marcador tras una serie de rebotes dentro del área que aprovechó Alexis “Bola” Ávila para poner el 1-0.

Sin embargo, poco le duró el gusto a los “Emplumados”, ya que Hernán “Chino” Badillo empató 1-1 tras una falla en la marcación y con un remate de cabeza mandó el balón al fondo de las redes.

Con el empate se fueron al descanso.

Para la parte complementaria, Zacatillo-Quiroz mostró mejores argumentos sobre el terreno de juego, pero no logró capitalizar las oportunidades de gol generadas.

Sería nuevamente Alexis “Bola” Ávila quien le daría el triunfo a Rey Cuervos, al conectar el esférico de volea para marcar el definitivo 2-1.

Con este resultado, Rey Cuervos se apunta como uno de los equipos protagonistas y busca asegurar un lugar entre los ocho mejores del torneo.