DEPORTIVO MANTE APLASTA A TAMATÁN DE LA CRUZ

Ciudad Victoria.– Con una destacada actuación de Aarón Ríos, el conjunto de Deportivo Mante goleó 5-0 a Tamatán de la Cruz, en partido correspondiente a la Jornada 12 de la Liga de Futbol Santander Premier.

El encuentro se disputó en el campo del ejido Loma Alta, donde las acciones comenzaron a las 11:00 horas, bajo un intenso sol.

Aarón Ríos fue la gran figura del partido al marcar los cinco goles de su equipo. Desde la primera mitad abrió el marcador con un certero disparo que venció al guardameta de Tamatán, Leonardo Izaguirre.

En la segunda parte, Ríos continuó ampliando la ventaja hasta sellar la goleada. Tras el quinto gol, el árbitro Carlos Porras decidió dar por concluido el encuentro.

Con este resultado, Deportivo Mante se mantiene en la pelea en la parte alta de la tabla.

LOS PINOS Y DEPORTIVO VALLE REPARTEN PUNTOS

En partido correspondiente a la Jornada 15 de la Segunda División de la Liga Santander, los equipos de Los Pinos y Deportivo Valle empataron 1-1.

Alexis Mata anotó para Los Pinos, mientras que Salvador García marcó el gol del empate para Deportivo Valle.