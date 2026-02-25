IVJUVE impulsa Runneada con Causa en apoyo a refugio animal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Instituto Victorense de la Juventud (IVJUVE), en coordinación con el colectivo Runneando, realizó este domingo 22 de febrero a las 7:00 de la mañana la Runneada con Causa, donde más de 45 jóvenes participaron para fomentar la activación física y apoyar al Refugio Animalistas del Sol.

La actividad no fue una carrera competitiva, sino un espacio social deportivo en el que las y los asistentes caminaron, trotaron o corrieron en convivencia, mientras realizaban donaciones de croquetas, alimento húmedo y productos de limpieza para el refugio, que alberga alrededor de 120 animalitos.

El ambiente estuvo a cargo del DJ Hohe, quien animó el recorrido desde una camioneta con equipo de sonido, generando entusiasmo entre las juventudes participantes.

El vocero de jóvenes, Abraham Gattás, reconoció el compromiso y la solidaridad de las y los asistentes, destacando que las actividades hechas por y para jóvenes deben ser prioridad en el municipio para que Victoria continúe consolidándose como La Capital de la Juventud.