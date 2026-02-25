Invita CEAV Tamaulipas a jornada de mastografías gratuitas en Ciudad Victoria

Febrero 25 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas (CEAV Tamaulipas), mediante la unidad móvil de la UNEME-DEDICAM Victoria, convoca a la población a sumarse a la Jornada de Mastografías Gratuitas, que se realizará del 9 al 13 de marzo, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en sus oficinas centrales ubicadas en Calle Benito Juárez 214, Zona Centro, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Esta acción fortalece la detección oportuna del cáncer de mama mediante la realización de un estudio gratuito, rápido y fundamental para el cuidado de la salud de las mujeres. La mastografía es una herramienta clave para identificar de manera temprana posibles alteraciones, lo que permite brindar atención médica adecuada y aumentar significativamente las posibilidades de un tratamiento exitoso.

Lorena Perales Salinas, directora general del organismo, invitó a la ciudadanía a aprovechar de manera preventiva esta jornada, la cual se realiza gracias al impulso del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien promueve un esquema integral de salud y prevención para las mujeres en el Estado.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden acudir directamente a la CEAV Tamaulipas o consultar las redes sociales oficiales de la institución.