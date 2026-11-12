Organiza la UAT el Tercer Congreso Internacional de Urbanismo

Organizado por la FADU en el Centro Universitario Sur, el encuentro reúne a especialistas de El Salvador, Costa Rica y México, para reflexionar junto a docentes y estudiantes sobre los retos de las zonas conurbadas.

Tampico, Tamaulipas.- En el marco de sus 55 años de excelencia académica, e impulsada por la visión del rector Dámaso Anaya Alvarado de generar conocimiento con impacto social, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó el Tercer Congreso Internacional de Urbanismo.

Bajo el lema “Zona Metropolitana Hacia el Futuro: Regeneración y Transformación Urbana”, el evento se desarrolló en el Centro Universitario Sur con la participación de conferencistas de El Salvador, Costa Rica y México, quienes reflexionaron junto a docentes y estudiantes sobre los retos que enfrentan las zonas conurbadas en la actualidad.

En la ceremonia inaugural, la directora de la FADU-UAT, Lisbeth América Brandt García, señaló que el congreso busca vincular el conocimiento académico con las políticas públicas para beneficio de las comunidades, y reflexionar sobre el desafío de transformar las zonas conurbadas para mejorar la vida de quienes las habitan.

Enfatizó que bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya se ha fortalecido la investigación y la vinculación como medios para contribuir al desarrollo y al bienestar de la sociedad.

Asimismo, destacó que la regeneración urbana implica renovar el espacio físico y, a la par, recuperar su valor social para consolidar entornos sostenibles, resilientes e inclusivos. En el caso de la zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, subrayó que se comparten dinámicas territoriales, sociales y ambientales que requieren una visión conjunta, ante lo cual la UAT asume la responsabilidad de generar conocimiento y contribuir a la construcción de soluciones acordes a la realidad de Tamaulipas.

Durante el congreso se abordaron temáticas sobre la producción del hábitat y los procesos de transformación urbana en el contexto latinoamericano. Estos temas enriquecen la formación de los estudiantes al permitirles intercambiar ideas con especialistas y dimensionar el impacto social de las decisiones que tomarán en su ejercicio profesional.

En la ceremonia inaugural estuvieron presentes la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; el presidente municipal de Madero, Erasmo González Robledo, y el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manriquez, así como directivos de las facultades de la zona sur.