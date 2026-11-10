Consolida la UAT su liderazgo en la formación de profesionales de la enfermería

Tampico, Tam.; 10 de noviembre de 2026.

Impulsada por la visión del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, de transformar la educación superior en bienestar directo para la sociedad, la Facultad de Enfermería Tampico (FET) celebró la culminación de estudios de la generación 2021-2026 de la Licenciatura en Enfermería y de una nueva generación de profesionales que concluyeron su formación en los programas de Especialidad que imparte este plantel en el Centro Universitario Sur.

El rigor y la excelencia formativa de la UAT quedaron de manifiesto durante el informe de los resultados académicos de esta generación, en la cual 121 egresados acreditaron con éxito el Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) como su

primera opción de titulación, reflejo directo del compromiso de la planta docente con los procesos de acreditación y la actualización curricular.

Asimismo, el programa académico robusteció la atención profesional de la salud en el estado al graduar a 13 especialistas en Enfermería en Cuidados Intensivos y nueve en Enfermería Quirúrgica, áreas críticas para el sector hospitalario.

Uno de los pilares clave en el modelo educativo de la UAT es su estrecha vinculación con los sectores público y privado de la salud, lo que permite brindar una sólida formación práctica de los estudiantes en escenarios reales de atención gracias a la articulación permanente con instituciones de primer nivel.

Por ello, durante la ceremonia, la universidad reconoció la colaboración de organismos como el Hospital de Especialidades IMSS-Bienestar, los hospitales generales de Tampico, Madero y Altamira, el Hospital Militar, la Beneficencia Española, el Hospital Médica Salve, Hospital MAD, y centros especializados como el Centro Oncológico COEM y el Hospital Psiquiátrico, además de diversas unidades de medicina familiar y Distritos de Salud para el Bienestar.

La ceremonia, encabezada por la directora de la Facultad, Tranquilina Gutiérrez Gómez y el jefe de la Oficina de la rectoría, Miguel Ángel Guevara Guerrero, quien asistió con la representación del rector Dámaso Anaya Alvarado, sirvió también de escenario para galardonar el esfuerzo académico.

Los egresados Marcos Enrique Ramírez Arteaga y Estrella Guadalupe Chávez Serrano recibieron la Medalla Gloria Acevedo Porras por Excelencia Académica, destacando además a los mejores promedios generacionales como estandartes del esfuerzo institucional.

Con esta nueva generación, la UAT refrenda su misión de dotar a Tamaulipas de profesionales de la salud éticos y altamente competitivos, listos para impactar positivamente en el bienestar de la población.