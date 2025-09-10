Nace Cooperativa Ecoturismo Puerto Paraíso en Ciudad Victoria con el impulso del Gobierno de Tamaulipas

Un espacio para seguir enamorándose de Tamaulipas, un estado con una gran diversidad turística

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de generar empleos, fortalecer la economía local, preservar el medio ambiente y potenciar el desarrollo turístico sustentable, se integró en Ciudad Victoria la Cooperativa Ecoturismo Puerto Paraíso, informó el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia estatal para fomentar un turismo incluyente y sostenible, con impacto positivo en las comunidades, refirió.

“Todo ello encaminado a facilitar, coordinar, impulsar, certificar y proyectar el turismo del estado, entre otras acciones, con lo que Tamaulipas contribuye a posicionar a México como uno de los cinco mejores destinos turísticos del planeta”, indicó Hernández Rodríguez.

Explicó que con la constitución de la Cooperativa Ecoturismo Puerto Paraíso de Ciudad Victoria, “avanzamos en la transformación del estado que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya en pro de la sociedad”.

Hernández Rodríguez destacó que el turismo en la entidad se está fortaleciendo, atendiendo a todos los sectores.

“Por medio de acciones y estrategias se están obteniendo resultados que generan un impacto positivo en el bienestar de nuestra gente, la región, Tamaulipas y México”, afirmó el funcionario.

Por su parte, Agustín Ricardo Mendieta, presidente de la cooperativa, señaló que esta representa una gran oportunidad para que las familias de la comunidad tengan mayores posibilidades de empleo, mejoren su economía y contribuyan a la conservación del medio ambiente mediante el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.

“Estamos muy agradecidos por el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya a través de la Secretaría de Turismo y las demás dependencias. Tenemos un gran respaldo del Gobierno del Estado”, expresó.

En el evento estuvieron presentes las secretarias de Economía, Ninfa Cantú Deándar, y de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Karina Lizeth Saldívar, así como el secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela; el vocal de Caza y Pesca, Luis Eduardo García, y las y los integrantes de la cooperativa, entre otros.