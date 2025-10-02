«Mi compromiso con Tamaulipas no tiene límites»: Américo Villarreal Anaya

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A la mitad del camino de su administración, el gobernador Américo Villarreal Anaya refrendó que su compromiso con el pueblo de Tamaulipas no tiene límites para seguir construyendo, con visión humanista, una mejor sociedad que viva en paz y con mejores oportunidades de desarrollo y bienestar social.

“A la mitad del camino, refrendo que mi compromiso con Tamaulipas no tiene límites y que todas las horas de mis días, todos los días de mi tiempo estarán dedicados a su servicio y a engrandecerlo”, dijo.

“Somos una entidad fuerte, vigorosa, consciente de que con voluntad y trabajo podemos construir una mejor sociedad que viva en paz y con esperanza dedicando nuestros empeños y días a un trabajo que tiene sentido, porque es bueno para todos”, agregó.

Al hacer un recuento de los compromisos cumplidos, a tres años del inicio de su mandato, acompañado por la presidenta del DIF estatal, doctora María de Villarreal, así como de las y los representantes de todos los sectores productivos del estado, legisladores federales y locales, integrantes del gabinete estatal, mandos de las Fuerzas Armadas, alcaldes y alcaldesas, el mandatario tamaulipeco puntualizó que la participación de nuestro gran estado en el concierto nacional se sustenta en la visión de la nueva ideología política del humanismo mexicano.

“En Tamaulipas la política ha dejado de dividirnos. Se respeta la pluralidad. Todas y cada una de nuestras libertades están a salvo. Se ejercen cotidianamente, los derechos humanos se protegen y se brinda atención esmerada a grupos vulnerables y víctimas, a infancia, mujeres, juventudes, migrantes y población en desamparo; para ellas y ellos empatía, amor al semejante y toda la protección del estado”, dijo.

En un formato de conversatorio con apoyo de la evidencia visual, Villarreal Anaya acompañado también por la titular del Poder Judicial, Tania Contreras López y del titular del Poder Legislativo, Humberto Prieto Herrera, mencionó cada una de las acciones y políticas públicas que han contribuido para consolidar la transformación del estado: la solidez y transparencia de las finanzas públicas, la disminución de más del 50 % de los delitos de alto impacto y la mejora en seguridad, los avances en educación, salud, la inversión en obra pública, y la atención prioritaria a los que menos tienen, destacando la disminución de pobreza más relevante en la historia de Tamaulipas, especialmente en lo referente a la pobreza extrema.

“Devolvimos las instituciones y el poder al pueblo y, sobre las bases de un nuevo pacto social, reconstruimos las bases originales del estado de bienestar. Como lo prometimos, se gobierna para todos, pero siempre dando preferencia a quienes han tenido menos oportunidades”, mencionó.

En su mensaje, el gobernador destacó que esta rendición de cuentas coincide también con el primer aniversario del inicio de una nueva etapa de la transformación nacional con la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reiteró todo el apoyo y el orgullo de las y los tamaulipecos.

Asimismo, destacó la labor institucional del DIF Tamaulipas y la excelencia de su trabajo de perfil humanista; las innumerables acciones de una gestión social centrada en las familias tamaulipecas y el programa Lazos del Bienestar que le ha dado una dimensión especial de presencia comunitaria que expresa fielmente la esencia y extraordinario simbolismo del vuelo del colibrí.

Respecto a los proyectos estratégicos en ejecución e inversión pública y privada, aseguró que la meta es afianzar el liderazgo de Tamaulipas como la plataforma logística más importante de México y seguir siendo la frontera marítima y terrestre más dinámica del país.

Al hacer mención de los proyectos vinculados al Plan México, destacó, entre otros, la ampliación del Puente Tres en Nuevo Laredo, el inminente inicio de operaciones de la Agencia Nacional de Aduanas, el anuncio del Corredor Norte del Golfo de México, la tecnificación de los distritos de riego, el inicio de la construcción del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, el desarrollo del Polo de Bienestar en Altamira, la consolidación del Puerto del Norte en Matamoros; los hospitales del IMSS-Bienestar en Tampico y Madero; el hospital general del ISSSTE en Tampico, así como la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, en la capital del estado.

Para finalizar, Villarreal Anaya reconoció que, a la mitad del camino, todo lo alcanzado ha sido posible con el apoyo y la participación mayoritaria y solidaria del pueblo, por lo que convocó a persistir en el esfuerzo para consolidar los grandes logros obtenidos y seguir avanzando.

“Somos una entidad fuerte, vigorosa, consciente de que con voluntad y trabajo podemos construir una mejor sociedad, que viva en paz y con esperanza dedicando nuestros empeños y días a un trabajo que tiene sentido, porque es bueno para todos”, concluyó.