Mantiene COBAT inscripciones para estudiantes de nuevo ingreso

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Víctor Manuel González Salum, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT), informó a la comunidad estudiantil que aún hay espacios disponibles para quienes hayan concluido la secundaria y deseen continuar con sus estudios de nivel medio superior.

Señaló que, aunque el periodo de preinscripciones ya concluyó, el colegio mantiene abiertas sus puertas para todas y todos aquellos estudiantes interesados en formar parte de la mayor comunidad educativa del nivel medio superior, al ser el subsistema con más unidades en el estado, con 64 centros educativos en Tamaulipas.

“Queremos que las y los jóvenes no se queden sin la oportunidad de seguir estudiando. En todos nuestros planteles, distribuidos en los municipios del estado, todavía tenemos lugares disponibles para el ciclo escolar próximo a iniciar”, expresó.

Hizo un llamado a las madres, padres de familia y tutores a acercarse al plantel más cercano, donde recibirán información y orientación sobre el proceso de inscripción y los requisitos necesarios para que sus hijas e hijos ingresen.

González Salum reafirmó el compromiso del COBAT de brindar, a todas y todos los jóvenes que lo deseen, una educación integral con enfoque humanista y de calidad, para formar a personas con altos niveles de conocimientos y valores que contribuyan al desarrollo de Tamaulipas, acorde con la visión que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Las y los interesados pueden solicitar informes en cada uno de los plantes o a través de la página de facebook: https://www.facebook.com/COBATam