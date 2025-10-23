Logra STPS Tamaulipas recuperar más de mil millones de pesos en beneficio de las y los trabajadores

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Gracias a la labor eficiente y comprometida de los Centros de Conciliación Laboral de Tamaulipas (CCLT), se ha logrado la recuperación de más de mil millones de pesos a favor de las y los trabajadores tamaulipecos, cifra que representa un avance histórico en la impartición de justicia laboral y en la defensa de los derechos laborales en la entidad, informó el secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes.

Este resultado -dijo- consolida a Tamaulipas como referente nacional en conciliación laboral, al brindar soluciones ágiles, transparentes y sin costo para las partes, lo que ha permitido que miles de familias reciban lo que justamente les corresponde, fortaleciendo así la economía local y la confianza en las instituciones laborales del estado.

Illoldi Reyes, reconoció el esfuerzo conjunto del personal de la dependencia y del titular de los Centros de Conciliación Laboral, José Ives Soberón Mejía, quienes han impulsado una política laboral centrada en la atención directa y la conciliación efectiva, evitando procesos largos y costosos que anteriormente limitaban el acceso a la justicia para las y los trabajadores.

Este logro, enfatizó el secretario, es resultado del modelo humanista de gobierno que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, el cual pone en el centro de las políticas públicas el bienestar de las personas, la justicia social y la transformación de Tamaulipas en un estado más equitativo, solidario y con oportunidades para todos.