Promueve la SSPT campaña de autoexploración y prevención de cáncer de mama

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) realizó una jornada de salud dirigida a su personal operativo y administrativo, con el propósito de fomentar la detección oportuna y los hábitos de prevención.

La jefa del Departamento de Salud de esta secretaría, Martha Aranza Calderón González, explicó que la actividad cuenta con el apoyo de personal del IMSS-Bienestar y que está abierta a todas las trabajadoras.

Durante la jornada se ofrecieron estudios gratuitos como ultrasonido mamario, pruebas de Papanicolaou y pruebas rápidas para la detección de VIH, VDRL y hepatitis. Como parte de las recomendaciones, la doctora subrayó la importancia de la autoexploración.

Por su parte, la doctora Claudia Rocha Zapata, del programa IMSS-Bienestar, precisó que también se incluyen acciones preventivas complementarias, como exploración clínica para el cáncer de mama y métodos de autoexploración.

“Traemos un aparato, consiste en un ultrasonido móvil que se puede realizar desde los 18 años en adelante. En indoloro, sencillo y rápido”, indicó.

Además, se realizan detecciones de VPH, citología cervical, y se agenda la mastografía para mujeres mayores de 40 años.

“También incluimos una agenda para mastografías en las personas mayores de 40 años y pruebas rápidas de VIH y hepatitis C”, añadió Rocha Zapata.