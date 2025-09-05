Listo Tamaulipas para tomar parte en la Paralimpiada Nacional 2025

Ciudad de México.- Tamaulipas está listo para tomar parte en la Paralimpiada Nacional 2025, la magna justa convocada por la Comisión Nacional del Deporte, que reunirá a miles de atletas adaptados de todo el país en diferentes disciplinas y que tendrá como sede el estado de Aguascalientes a partir del 22 de septiembre.

El evento fue presentado oficialmente por la CONADE, en un acto encabezado por el exatleta olímpico y ahora director general del máximo órgano rector deportivo de México, Rommel Pacheco.

En representación de Tamaulipas asistió el director general del Instituto del Deporte, Manuel Virués Lozano, quien confirmó la participación de la entidad y aseguró que el estado acudirá con una delegación sólida y comprometida.

“El gobernador Américo Villarreal y nuestra secretaria de Bienestar, Silvia Casas, han instruido que brindemos el apoyo necesario a estos atletas adaptados que nos representarán a nivel nacional en esta competencia, demostrando la inclusión que tenemos en el deporte tamaulipeco”, señaló.

La delegación tamaulipeca participará en boccia, paranatación, paraciclismo, parapowerlifting, paradanza, paratenis de mesa y paraatletismo, conformando uno de los contingentes más amplios de los últimos años.

La actividad comenzará con paranatación y boccia del 22 al 26 de septiembre con 30 deportistas y entrenadores; seguirá el parapowerlifting y paraciclismo del 27 al 29 de septiembre con ocho integrantes; del 1 al 6 de octubre entrará en acción el paratenis de mesa con 14 seleccionados y entrenadores, así como la paradanza con una delegación de ocho representantes, mientras que el paraatletismo cerrará la participación con poco más de 60 atletas y entrenadores.