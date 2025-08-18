Lanza la Comisión de Parques una aventura espacial en el planetario

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para despertar la imaginación de niñas y niños, desarrollar su apreciación por la diversidad cultural y fomentar el pensamiento científico y crítico, entre otros más, del 25 al 29 de agosto, el Planetario “Dr. Ramiro Iglesias Leal” de Ciudad Victoria ofrecerá un curso de verano.

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) destacó la importancia de impulsar el conocimiento a través de la convivencia y la diversión.

Explicó que durante el curso, “los pequeños podrán disfrutar de una combinación de talleres espaciales, juegos al aire libre, recorridos temáticos y actividades lúdicas diseñadas para fomentar el aprendizaje científico en un entorno divertido e interactivo”.

Señaló la importancia de mantener los espacios al servicio de las niñas y niños, ya que es parte vital para su desarrollo adquirir habilidades y tener conocimientos sobre la flora, fauna, espacio y todo lo que los rodea.

Explicó que ante la gran demanda de las familias, en los recintos que la Comisión tiene bajo su resguardo se están generando más talleres interactivos y cursos.

Si desean mayor información pueden acudir al Museo Tamux o al planetario “Dr. Ramiro Iglesias Leal”, ubicado en Ciudad Victoria, el curso es para niñas y niños de 6 a 12 años, concluyó.