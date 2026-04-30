Corriendo por mamá este 10 de mayo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Este 10 de mayo, cambia la forma de celebrar a mamá y sorpréndela con algo diferente. Deja a un lado los regalos tradicionales y las canciones de siempre, y apuesta por una experiencia única que promueve la salud y la convivencia familiar.

El próximo domingo 10 de mayo, invita a mamá a participar en una carrera en su honor y dedícale 3 o 5 kilómetros llenos de energía y cariño. La salida será a las 7:00 de la mañana desde el Planetario de la Unidad Deportiva Siglo XXI, donde además se realizará un calentamiento previo especial para todos los asistentes.

La inscripción tiene un costo de 250 pesos. Al finalizar la competencia, los participantes serán recibidos con música de mariachi en la meta, en un ambiente festivo para celebrar a las reinas del hogar.

Para mayores informes e inscripciones, comunicarse con Richard Parker al teléfono 834 354 4533.