Lalo Gattás da banderazo a obra asfáltica en la colonia México y anuncia conclusión de una más en la Pedro Sosa.

Cd. Victoria, 13 de octubre de 2026.- Con el firme compromiso de seguir transformando la infraestructura vial de la Capital, el Gobierno Municipal de Victoria avanza a paso firme en los trabajos de pavimentación en diversos sectores de la ciudad.

Este martes, el alcalde Lalo Gattás, acompañado por integrantes del Cabildo y familias del sector, dio el banderazo de inicio a la obra de pavimentación asfáltica en la calle Mitla, en el tramo comprendido entre la Avenida Las Torres y la calle Tenochtitlan, perteneciente al fraccionamiento México.

​En el encuentro con las y los vecinos, el presidente municipal destacó la importancia de cumplir con hechos la confianza de la ciudadanía, al asegurar que

​»un gobierno no solo se mide por las obras que anuncia, sino por las que hace y entrega a la gente», dijo Gattás al poner en marcha los trabajos en beneficio de las familias del sector.

Por su parte, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio dio a conocer la conclusión de los trabajos de asfaltado en la calle República Dominicana, entre Avenida de la Unidad y América Española, ubicada en la colonia Pedro Sosa, una vialidad clave que ya se encuentra lista para el tránsito vehicular.

​A través del programa permanente de pavimentación y bacheo, el Gobierno Municipal de Victoria reafirma su compromiso de seguir mejorando la conectividad urbana, garantizando traslados más seguros y ágiles para peatones y automovilistas en la Capital del Estado.