Cd. Victoria, 13 de octubre de 2026.- Con el firme compromiso de seguir transformando la infraestructura vial de la Capital, el Gobierno Municipal de Victoria avanza a paso firme en los trabajos de pavimentación en diversos sectores de la ciudad.
Este martes, el alcalde Lalo Gattás, acompañado por integrantes del Cabildo y familias del sector, dio el banderazo de inicio a la obra de pavimentación asfáltica en la calle Mitla, en el tramo comprendido entre la Avenida Las Torres y la calle Tenochtitlan, perteneciente al fraccionamiento México.
En el encuentro con las y los vecinos, el presidente municipal destacó la importancia de cumplir con hechos la confianza de la ciudadanía, al asegurar que
»un gobierno no solo se mide por las obras que anuncia, sino por las que hace y entrega a la gente», dijo Gattás al poner en marcha los trabajos en beneficio de las familias del sector.
Por su parte, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio dio a conocer la conclusión de los trabajos de asfaltado en la calle República Dominicana, entre Avenida de la Unidad y América Española, ubicada en la colonia Pedro Sosa, una vialidad clave que ya se encuentra lista para el tránsito vehicular.
A través del programa permanente de pavimentación y bacheo, el Gobierno Municipal de Victoria reafirma su compromiso de seguir mejorando la conectividad urbana, garantizando traslados más seguros y ágiles para peatones y automovilistas en la Capital del Estado.