Invita SEDENER a participar en el Foro “Petrolíferos en México: Seguridad y Transición Energética”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En busca de promover el diálogo, la capacitación y la colaboración entre especialistas, académicos, empresarios y representantes del sector energético, la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas invita a participar en Foro “Petrolíferos en México: Seguridad y Transición Energética”.

Dicho evento se celebrará el 28 de octubre en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, con registro a las 9:00 a.m. e inicio de actividades a las 10:00 a.m.

El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez señaló que este “encuentro busca fortalecer la competitividad del sector y fomentar el desarrollo sustentable a través de la innovación y el intercambio de experiencias”.

Durante la jornada se abordarán temas clave sobre la seguridad en el manejo de petrolíferos, la normatividad y certificación en el sector, así como las oportunidades que ofrece la transición energética en México.

La participación es gratuita y el registro puede realizarse al siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFeZfD1upxjfiejoGZazoK7tM6lCEYsJy9-yuxt35Uo0HPaQ/viewform