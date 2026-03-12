Promueven SEDENER, SENER y el IMP igualdad de género dentro del sector energético con el foro: “Mujeres con Energía que Transforman”

Reynosa, Tamaulipas.- Con el objetivo de promover la equidad e igualdad de género dentro del sector energético, la Secretaría de Desarrollo Energético y el Instituto Mexicano del Petróleo realizaron el evento: “Mujeres con Energía que Transforman” en las instalaciones de la Unidad Multidisciplinaria Académica Reynosa Rodhe de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

En este acto, la directora general del IMP, Elizabeth Mar Juárez declaró que, en el marco de este 8 de marzo, han realizado este tipo de eventos en distintas sedes como Veracruz, Tabasco, Ciudad de México y Tamaulipas, impulsando la participación de las jóvenes y mujeres en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, además de que sean lugares seguros para ellas.

En el uso de la voz, la secretaria particular de la SEDENER, Magali Terraza, señaló que, el sector energético actualmente se integra con el 50% de mujeres, pero aún hace falta lograr una mayor presencia de mujeres en espacios de toma de decisiones y en igualdad salarial.

“De todas mis compañeras somos más del 50% en el sector energético, liderando procesos, proyectos y equipos de trabajo que nos permite también dar voz de esos pasos agigantados en el sector energético, el cual será con las mujeres o no será”, exclamó.

El secretario Walter Julián Ángel Jiménez reconoció el proceso de lucha y en seguir reconociendo estos esfuerzos para alcanzar la justicia en todos los ámbitos.

“Lo que nos corresponde a todos los que estamos en esta posición es reconocer todo el proceso de lucha y apoyar de manera constante que, se sigan desarrollando hasta que se encuentren las condiciones para alcanzar la justicia que se busca en todos los ámbitos”, finalizó.

Durante el encuentro se llevaron a cabo las Conferencia Magistrales: “Lenguaje Incluyente” impartido por Olga Paulín Chávez, titular de la Unidad de Género y No Discriminación de la Secretaría de Energía; la Conferencia Magistral dirigida por Karelis Holuby, directora adjunta del Proyecto Trion, Woodside Energy; y el Panel de Expertas: «Empoderamiento de las mujeres en el sector energético y con miras al 2030».

En el acto inaugural, se tuvo la presencia de la directora general del IMP, Elizabeth Mar Juárez; de la secretaria académica de la UAT Reynosa Rodhe, Lourdes García Rivera; el enlace de género y no discriminación del IMP, Nancy Mendoza Álcala; la presidenta de la Asociación Mexicana de Almacenamiento y Movilidad, Yolanda Villegas y de la directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides Villafranca.