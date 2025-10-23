Dona SET 16 toneladas de víveres para afectados por inundaciones en la región huasteca

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Un total de 16 toneladas de víveres fueron donadas por el sector educativo, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), para apoyar a las personas afectadas por las inundaciones en los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Puebla.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación, dirigió el contingente que acudió al Centro de Acopio ubicado en las instalaciones del Sistema DIF Tamaulipas, para entregar esta ayuda que será enviada de inmediato a las zonas afectadas.

“Fueron cuatro camiones de cuatro toneladas cada uno; se realizó durante toda la semana pasada, desde que el gobernador Américo Villarreal Anaya y la Dra. María de Villarreal nos pidieron a todas las secretarías y dependencias de gobierno que fuéramos solidarios con los hermanos que sufrieron esta contingencia en la huasteca”, refirió.

Indicó que la SET envió una circular a todos los planteles educativos del estado para sumarse a esta jornada, donando alimentos no perecederos y productos de higiene personal y limpieza, los cuales son los más necesarios en estos momentos en las regiones dañadas por las lluvias.

“Ha sido una respuesta generosa de las niñas, de los niños, de las profesoras y profesores, de los empleados; son cuatro los camiones que van a partir hacia el sur. El destino es Veracruz y, desde ahí, el centro de acopio distribuirá la ayuda. Mi agradecimiento porque, en la educación durante el periodo del doctor Américo, el sello es la humanidad: que sea una educación humanista”, resaltó.

Reiteró que en total participaron 6 mil 102 escuelas que integran el sistema educativo estatal, desde preescolar hasta universidad, tanto públicas como privadas, reflejando una vez más la generosidad, solidaridad y humanismo de las y los tamaulipecos para apoyar a sus hermanos mexicanos en estos momentos difíciles.