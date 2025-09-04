Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Congreso Local de Tamaulipas prepara la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las denuncias presentadas por el saqueo de 343 millones de pesos en la Secretaría de Salud durante la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Humberto Prieto Herrera, precisó que la propuesta será presentada en los próximos días con el objetivo de conformar un grupo plural que incluya a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

“La semana pasada, la Secretaría de Salud interpuso alrededor de 40 denuncias, de las cuales al menos 16 son de carácter penal. Este Poder Legislativo no permitirá que estos hechos queden impunes, porque hablamos de recursos que debieron destinarse a hospitales, medicamentos e insumos que la ciudadanía reclamaba y no llegaban”, expresó.

El legislador recordó que, durante el sexenio anterior, se señalaba constantemente la falta de medicinas y la parálisis en proyectos hospitalarios, mientras que hoy salen a la luz presuntos desvíos de recursos públicos.

“Se usó el presupuesto de manera indebida y eso afectó directamente la salud de los tamaulipecos”, recalcó.

EN LA MIRA PRESUNTO DESFALCO DE LOS «MAKITOS».

Además del caso de la Secretaría de Salud, en la sesión se abordaron denuncias relacionadas con otros presuntos desfalcos, entre ellos uno que involucra a la exalcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, y al actual alcalde Carlos Peña, por un monto superior a 110 millones de pesos, así como presuntas irregularidades en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte.

En este sentido, el diputado subrayó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha remitido los informes correspondientes, mismos que serán analizados en las comisiones de Auditoría y Vigilancia del Congreso.

“Es un proceso largo porque la información es vasta, pero se está trabajando en ello. Si no se cumplió con la ley, tendrá que haber consecuencias, ya sean denuncias penales o administrativas”, puntualizó.

El Congreso adelantó que la comisión especial tendrá la facultad de revisar a detalle las observaciones de la ASE, dictaminar y, en caso de confirmarse responsabilidades, dar vista a las instancias correspondientes.

“Que los responsables rindan cuentas. Si hubo desfalcos o irregularidades, no vamos a detenernos hasta llegar a las últimas consecuencias”, concluyó