Inicia gobierno de Victoria pavimentación de 12,743 m2 en la Héroe de Nacozari.

El gobierno de Victoria, que preside el alcalde Lalo Gattás, intensificó este martes los trabajos de rehabilitación de pavimento en la calle 27 Lauro Rendón, de Benito Juárez a Gral. Alberto Carrera Torres, de la colonia Héroe de Nacozari.

Tras la restitución de 900 metros de red central y tomas domiciliarias de agua potable por parte de COMAPA y nivelación de superficie, cuadrillas de la secretaría de Obras Públicas del Municipio iniciaron la aplicación de nueva carpeta asfáltica en los 12,743 metros cuadrados proyectados a restituir.

Eusebio Alfaro Reyna, titular de la dependencia, informó que el alcalde de la Capital, Lalo Gattás, instruyó autorizar la adquisición de material asfáltico para concluir la obra que beneficiará a los habitantes de ese amplio sector de la ciudad, cómo la movilidad comercial, de transporte público y escolar.