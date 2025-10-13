Impulsa STPS liderazgo femenino en el ámbito laboral y empresarial en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, a través de la Subsecretaría de Empleo y Previsión Social, participó en el Segundo Foro “Mujeres que cambian al mundo / Negocios con impacto”, realizado en Nuevo Laredo, con el objetivo de fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo económico, la innovación y el emprendimiento social.

El encuentro, organizado por el Comité de Desarrollo Social y Bienestar Integral, en colaboración con Disruptivo y Fomento Social Banamex, reunió a mujeres líderes, empresarias, emprendedoras y servidoras públicas comprometidas con impulsar proyectos con enfoque social, sostenible e inclusivo.

Durante el foro, la subsecretaria de Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano, destacó la importancia de generar espacios de diálogo y colaboración que promuevan la equidad laboral, la autonomía económica y el acceso a oportunidades para las mujeres tamaulipecas.

Subrayó que el trabajo conjunto entre los sectores público y privado permite avanzar hacia un modelo de desarrollo más justo, innovador y con visión de género.

El evento contó también con la participación de Verónica Solana, subdirectora de Fomento Social Banamex para Emprendimiento Social y Empleabilidad; Mariana Álvarez Quero, subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía; Cristina Arias, directora de Operaciones e Innovación de Disruptivo; y Lorena Guadalupe Cavazos Muñoz, de la Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo Laredo.

Con estas acciones -dijo- la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrenda su compromiso con el fortalecimiento del liderazgo femenino y la inclusión laboral, alineada con la visión humanista y de transformación que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, donde el talento y la participación de las mujeres son pilares para el bienestar y el progreso de Tamaulipas.