Impulsa SEDENER formación académica y profesional de las y los jóvenes del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero

Tampico, Tamaulipas.- En el marco del “Encuentro Nacional de Biocombustibles y sus Mezclas”, el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, celebró la firma de un convenio con el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, con el propósito de fortalecer el desarrollo de biocombustibles y fomentar la formación de investigadores en la aplicación de estos temas.

En este acto participó el director general del Tecnológico de Ciudad Madero, Juan Dionisio Cruz Guerrero, donde ambas instituciones acordaron impulsar el desarrollo de los biocombustibles y sus mezclas, con el objetivo de avanzar hacia regulaciones adecuadas que permitan a los actores del sector participar activamente en la transición energética, alineando estas acciones con la formación académica y profesional de las y los jóvenes tamaulipecos.

El secretario Ángel Jiménez destacó que este instrumento establece líneas de acción con las y los estudiantes para que, en el futuro, se puedan concretar proyectos específicos en el sector energético, fortalecer la especialización de recursos humanos y colaborar en la formación profesional.

En este mismo marco, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, encabezada por el rector Dámaso Anaya Alvarado, firmó un convenio con la directora general del Instituto Mexicano del Petróleo, Elizabeth Mar Juárez, para trabajar de la mano entre ambas instituciones. La Secretaría de Desarrollo Energético participó como testigo de honor.

Estos acuerdos refuerzan la alianza estratégica entre gobierno y academia, consolidando la posición de Tamaulipas como líder y referente en el sector energético.