Capacita Guardia Estatal de Género a personal de CECUDI para prevenir violencia sexual en la primera infancia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Reiterando el compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) con la integridad en la primera infancia, personal de la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género brindó la plática de autocuidado: Orientación para las Primeras Infancias a personal del Centro de Cuidado Diario Infantil (CECUDI) del Sistema DIF en Ciudad Victoria.

La finalidad de esta capacitación es preservar la integridad física y mental de la niñez tamaulipeca; entre otros temas, se abordó el autocuidado, indicadores específicos y medidas de prevención contra la violencia sexual.

Con la finalidad de que esta información sea adecuada para la primera infancia, se trabajaron dinámicas lúdicas como: cajita de los secretos buenos y malos; semáforo corporal; la semilla de la confianza; burbuja corporal y canciones en relación a los límites corporales.

Mediante la colaboración entre el personal docente y la Guardia Estatal de Género, Tamaulipas avanza en la construcción de entornos seguros para niños, niñas y adolescentes.