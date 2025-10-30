Impulsa Gobierno de Tamaulipas trabajo interinstitucional contra incendios forestales

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con el propósito de fortalecer las acciones de prevención, atención y combate de incendios forestales en la entidad, se llevó a cabo la reunión de trabajo del Grupo Directivo y del Grupo Técnico Operativo de Incendios Forestales del Estado de Tamaulipas, donde el objetivo es brindar una atención oportuna y eficiente a los incendios forestales, promoviendo una coordinación efectiva que permita optimizar recursos y reducir al mínimo la superficie afectada.

Durante el encuentro, la directora de Fomento Forestal, Celene Ramírez García en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, destacó la presentación de estadísticas correspondientes al año 2025, en el cual se registraron 23 incendios forestales que afectaron una superficie total de 18,786.5 hectáreas, principalmente en los municipios de Casas González, Tula y Ocampo.

Asimismo, se dio a conocer el Programa de Trabajo 2026, que contempla estrategias y acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno —municipal, estatal y federal—, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y mejorar los tiempos de respuesta ante la ocurrencia de siniestros.

“En la reunión se abordaron también los recursos humanos, materiales y financieros que se aplicarán durante el próximo año, incluyendo la disponibilidad de herramientas, vehículos y personal brigadista de las distintas instituciones participantes”, subrayó Ramírez García.

Durante 2024, Tamaulipas se ubicó en el lugar número 21 a nivel nacional de las 32 entidades en cuanto a superficie afectada por incendios forestales. Si bien la entidad no figura entre las más impactadas, el tema es considerado prioritario por el Gobierno del Estado, atendiendo la instrucción del Gobernador de Tamaulipas de redoblar esfuerzos para evitar el incremento de áreas dañadas por este tipo de siniestros.

Cabe destacar que durante el presente año se contó con la participación de 650 combatientes forestales, todos ellos debidamente capacitados y certificados conforme a los estándares establecidos por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), garantizando así una atención profesional y eficaz en las labores de control y liquidación de incendios.

En la reunión estuvieron presentes representantes de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como personal de la Gerencia Regional de Manejo del Fuego de Saltillo, Coahuila, y del Departamento de Manejo del Fuego de las oficinas centrales de CONAFOR en Zapopan, Jalisco.