Invita DIF Tamaulipas al XXXVII Congreso Nacional de Rehabilitación

Ciudad Victoria, Tamaulipas. En el marco del trigésimo séptimo aniversario del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), el Sistema DIF Tamaulipas que preside la doctora María de Villarreal invita a profesionales del área médica y a la población en general a participar en el XXXVII Congreso Nacional de Rehabilitación, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de noviembre en el Polyforum de la capital del estado.

El congreso reunirá a especialistas, terapeutas y estudiantes para compartir conocimientos y experiencias en torno a la atención integral y la inclusión de las personas con discapacidad.

Entre los temas del programa académico destacan: Salud mental en fisioterapia, Trastornos de los sonidos del habla y estrategias fisioterapéuticas en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, así como talleres simultáneos sobre Inteligencia artificial y el Futuro de las profesiones humanas, Estrategias Terapéuticas de integración sensorial, Trastornos del espectro autista y Magnoterapia, entre otros.

A través de este espacio, el DIF Tamaulipas busca promover la actualización profesional y la sensibilización social hacia quienes reciben atención en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, fortaleciendo con ello la misión de brindar servicios de calidad que mejoren la calidad de vida de las personas y sus familias.

Para mayores informes, los interesados pueden acudir a las instalaciones del CREE Tamaulipas, ubicadas en la avenida Ricardo Flores Magón #195, colonia Doctores, en Ciudad Victoria, o comunicarse a los teléfonos 834 316 2525, 834 316 1025, 834 316 1020 y 834 316 1014.