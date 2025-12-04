Impulsa CEDES Nuevo Laredo la cultura como parte de la reinserción social

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Como parte de las actividades impulsadas por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del municipio de Nuevo Laredo, se llevó a cabo un torneo de poleana y el montaje de una pastorela que se encuentra en etapa de ensayos.

La poleana es un juego de mesa mexicano creado en la década de 1930 cuyo tablero está inspirado en la estructura de una prisión y las fichas representan a personas privadas de la libertad (PPLs), participan de dos a cuatro jugadores, quienes deben superar múltiples obstáculos para completar el recorrido, ganando el primero en lograrlo.

Las eliminatorias finales de este torneo contaron con la participación de 18 PPLs y se desarrollaron en un ambiente de respeto, trabajo en equipo y sana convivencia.

Asimismo, ante la proximidad de la navidad, 10 PPLs se encuentran ensayando para presentar la tradicional pastorela en una puesta en escena que exalta los valores, el humanismo y permite a la población integrante del grupo de teatro desarrollar habilidades artísticas.