Guardia Estatal activó Código Adam tras extravío temporal de menores en la Feria

A través de este protocolo de seguridad se cierran accesos y salidas para agilizar la búsqueda y paradero del menor de edad perdido.

Ciudad Victoria, Tam.-

Personal de la Guardia Estatal activó el Protocolo de seguridad Adam en la Feria Tamaulipas para la búsqueda y localización de menores extraviados, todos con resultados positivos.

El primer caso se registró cuando personal del Centro de Mando atendió el reporte de una madre que denunció la desaparición de su hijo de 16 años con discapacidad motriz.

De manera inmediata, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo, ordenó y supervisó la activación del protocolo de búsqueda, por lo que se desplegaron recorridos en el recinto ferial, localizando al menor minutos después, sin que su integridad física resultara afectada.

El menor fue trasladado al Centro de Mando y posteriormente canalizado al personal del Sistema DIF, donde fue entregado a su madre.

También se activó para atender el reporte de dos menores de edad y una persona de la tercera edad. Todos fueron localizados minutos después del reporte.

El procedimiento se realizó con apego a los lineamientos de seguridad y atención humanitaria.

Durante el servicio, también se atendieron otros reportes menores: personas con malestares derivados de padecimientos médicos, caídas accidentales y una picadura de abeja, todos asistidos por personal de la Cruz Roja y del Centro Regional de Urgencias Médicas (CRUM).

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) recuerda a la población que, cuando se activa el Protocolo de Seguridad Adam, se cierran accesos y salidas de forma temporal mientras se realiza la búsqueda del menor de edad reportado.

Esta medida tiene como objetivo garantizar una localización rápida y segura, evitando posibles riesgos.

El dispositivo de seguridad en la Feria de Victoria es coordinado por la Guardia Estatal y seguridad privada en conjunto con el DIF Tamaulipas, Protección Civil, personal médico del CRUM y Cruz Roja Mexicana, entre otros encargados de mantener presencia preventiva para salvaguardar la integridad de los asistentes.