Ante la falta de empleo crece el comercio informal

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.-

Ante la falta de oportunidades laborales y para generar un ingreso extra que llevar al hogar, a partir de la fecha se incrementa hasta en un 25 por ciento la presencia de comerciantes informales en vía pública, informó el jefe de Inspección Fiscal Mario Alberto Arriaga Catalán.

La instalación de puestos informales o comerciantes de temporada incluso afuera de sus casas se incrementa aún más con la dispersión de recursos por el tema de los aguinaldos y la llegada de la época navideña y de fin de año, refirió.

“Siempre aumenta, siempre aumenta a partir del Buen Fin, ahora va a ser del 13 al 16 de noviembre, a partir de ahí, pues sabemos que a los empleados federales les adelantan el aguinaldo. Sí aumenta, sí aumenta mucho, un 25 por ciento”, refirió.

El Jefe de inspección Fiscal señaló que históricamente siempre aumenta la instalación de puestos informales a partir de esta fecha.

“Ha crecido mucho la informalidad por la falta de empleos formales y trabajo”, refirió.

“Sí, sí hay aumento y pues la gente sale más a hacer sus compras navideñas y pues también con eso llegan también temas de los que venden cuetes, llegan temas con operativos de todo ese tipo de cosas que no se pueden vender en la vía pública, entonces nosotros siempre, siempre cada año tenemos mucha coordinación con Guardia Estatal, con Protección Civil, con Tránsito, para todo ese tipo de revisiones que tenemos que hacer, que regularmente pasan cada año”, añadió.

Cabe señalar que actualmente en esta Ciudad cuentan con permisos oficiales en el primer cuadro de la ciudad 324 comerciantes informales y en general, sumando los que se encuentran fuera del primer cuadro, la cifra oscila alrededor de los 700.