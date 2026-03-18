Gobierno de Tamaulipas anuncia ajustes en su gabinete estatal

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 17 de marzo de 2026.—

El gobernador de Américo Villarreal Anaya informó sobre una serie de cambios en el gabinete estatal, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la capacidad institucional y mejorar la atención en áreas prioritarias.

De acuerdo con el anuncio, los ajustes se enfocan en dependencias clave como Salud, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, así como en la Coordinación de Comunicación Social. En ese sentido, fueron designados Adriana Marcela Hernández Campos como titular de la Secretaría de Salud y directora general del organismo Servicios de Salud Tamaulipas; Karl Heinz Becker Hernández al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; y Gerardo Algarín Hernández como titular de la Coordinación de Comunicación Social del Ejecutivo estatal.

El mandatario señaló que estos cambios responden a un proceso de evaluación interna y tienen como objetivo mejorar la eficiencia operativa del gobierno, así como su capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

Asimismo, indicó que su administración mantiene una línea de trabajo basada en la mejora continua de la gestión pública y en la consolidación de resultados en beneficio de la ciudadanía.

Los nuevos nombramientos entraron en vigor a partir de este 17 de marzo.