Firman INJUVE y Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas convenio de colaboración de servicio social y prácticas profesionales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Conscientes de la importancia de impulsar y fortalecer el desarrollo profesional y personal de la población joven, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), y el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT), celebran la firma de un convenio de colaboración en lo que refiere a servicio social y prácticas profesionales.

Este convenio, es con el objetivo de promover en las y los jóvenes estudiantes oportunidades que instrumenten su experiencia laboral, así como otras habilidades que sirvan de valor curricular.

El documento fue signado por Víctor Manuel González Salum, director general del COBAT, Oscar Azael Rodríguez Perales titular del INJUVE, y como testigos, José Fernando Huerta Palomo del Instituto y Dora Isabel Flores Becerra por parte del colegio.

El funcionario estatal, informó, “este acuerdo será de gran beneficio para los estudiantes en activo que se forman en cada uno de los 64 Centros Educativos con los que cuenta el Colegio de Bachilleres, distribuidos en 38 municipios del estado de Tamaulipas”.

“Se aportará una complementación práctica a la formación académica de jóvenes alumnos que cursan el cuarto y quinto semestre de las diferentes capacitaciones del COBAT, realizando el servicio social y prácticas en las distintas áreas del Instituto”, dijo.

Rodríguez Perales, destacó, “esta colaboración permitirá a los jóvenes practicantes participar y coadyuvar en acciones y eventos que organice el Instituto, actividades permanentes y otras de manera periódica, por ejemplo, el Voluntariado Misión Tamaulipas, Campañas de Concientización, Foros “Piénsalo Dos Veces”, Emprendimiento “Mercado Joven”, Premio Estatal de la Juventud, entre otras”.

“Y a su vez, podrán dar cumplimiento a este requisito escolar en las oficinas centrales de esta institución de gobierno, así como en las distintas coordinaciones establecidas en los municipios del estado pertenecientes a este organismo”, dijo.

Esto es parte de un esfuerzo compartido entre el INJUVE y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), a cargo de Luis Gerardo Illoldi Reyes, con el propósito de contribuir en la formación de los jóvenes, previo a incursionar en el mercado laboral.

Señaló que el INJUVE cuenta con diversos espacios y áreas para vivir esta experiencia realizando actividades de acuerdo a su perfil profesional. Entre estos espacios, se encuentran las Direcciones de Administración, Empleo y Desarrollo de Emprendedores, Planeación y Control de Proyectos, Comunicación Social, Desarrollo Juvenil Participativo, Fomento a la Cultura y Medio Ambiente, entre otras.

Asimismo, abre espacios para el desarrollo de proyectos y temas específicos para trabajar en ejes de interés como: Desarrollo Educativo, Bienestar Social, Desarrollo Saludable, Desarrollo Económico y Desarrollo Ecológico, Medio Ambiente y Cuidado Animal.

Con esta acción, dijo, el gobierno humanista de Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso con la juventud brindando oportunidades para su desarrollo desde una perspectiva de inclusión.