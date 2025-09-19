Consolidará Tamaulipas legado cultural de pueblos mágicos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante los nuevos criterios de la Secretaría de Turismo federal, Tamaulipas trabajará para consolidar el legado cultural como joyas del turismo nacional de sus Pueblos Mágicos de Tula y Mier.

«Tamaulipas sigue trabajando para cumplir con las nuevas reglas, para que Mier y Tula sigan siendo Pueblos Mágicos», señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

“Los nuevos criterios se alinean con la Estrategia Nacional, promoviendo el desarrollo bajo criterios ambientales, sociales y económicos, y la participación activa de las comunidades, acciones que se realizan en la entidad desde que está al frente la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya”, indicó.

Destacó que los 177 Pueblos Mágicos de todo el país deben presentar expedientes actualizados para justificar su continuidad.

“Los Pueblos Mágicos deben revitalizar su esencia, fusionando la conservación de su patrimonio con innovación tecnológica, para equilibrar la autenticidad cultural con las demandas del turismo moderno, creando experiencias únicas y sostenibles”, expresó.

Refirió que, cumpliendo con nuevos estándares y presentando expedientes actualizados, los Pueblos Mágicos refrendarán su nombramiento para continuar con la denominación.

Expresó que Mier fue declarado Pueblo Mágico en el año 2007 y que, en 2011, Tula se incorporó al programa de Pueblos Mágicos.

Cabe destacar que la renovación culminará con el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, que se realizará en el estado de Hidalgo, del 13 al 16 de noviembre de 2025, donde se mostrarán los avances y retos del sector.