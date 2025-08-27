Es la educación pilar de la reinserción social en CEDES de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En apego al artículo 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que reconoce la educación como pilar fundamental en el proceso de reinserción social, en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Tamaulipas se llevan a cabo diferentes actividades que garantizan este derecho a las personas privadas de la libertad (PPLs).

En este sentido, en el CEDES de Ciudad Victoria se aplicaron exámenes que acreditan el nivel primaria a nueve varones y secundaria a 34 PPLs de las cuales, cuatro son mujeres.

Lo anterior fue resultado del trabajo conjunto del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Centro con el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA).

Asimismo, este departamento en el CEDES de Nuevo Laredo impartió un curso de matemáticas que benefició a 16 varones.

A través de la educación, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) impulsa la reinserción social, la colocación laboral, y previene la reincidencia delictiva.