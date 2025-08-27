Realizan Segunda Sesión Ordinaria de la CEPPEMS Tamaulipas 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de fortalecer la educación media superior en la entidad, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS) Tamaulipas 2025.

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior (SEMSyS), Igor Crespo Solís, presidió la reunión y agradeció la participación y aportaciones de las y los integrantes de esta importante comisión, cuyo propósito es validar la programación, la planeación y la implementación de los programas en este nivel educativo.

Durante la jornada, se presentó el programa de la Subsecretaría de Desarrollo y Fomento Industrial, orientado a la sustentabilidad hídrica, en el cual se invitó a las instituciones de nivel medio superior a vincular a sus estudiantes para que realicen su servicio social en dependencias de la Secretaría de Recursos Hidráulicos del Gobierno de Tamaulipas.

Asimismo, Crespo Solís transmitió el reconocimiento del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, a las instituciones participantes por el esfuerzo y el trabajo coordinado que realizan para alcanzar los objetivos de la educación media superior.

Enfatizó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya y del sector educativo para consolidar la educación media superior y superior como un eje fundamental de la transformación educativa que requiere Tamaulipas, acorde con el contexto que vive México.