Entrega SSPT equipo táctico a Guardia Estatal en Ciudad Victoria y Tula

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En seguimiento a las acciones de fortalecimiento operativo de la Guardia Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) realizó la entrega de equipo táctico a elementos de Ciudad Victoria y Tula.

Chalecos, placas y cascos balísticos fueron algunas de las unidades que conforman esta dotación, cuya finalidad es brindar al personal de la Guardia Estatal herramientas para realizar su labor diaria al servicio de la ciudadanía tamaulipeca.

Contar con una policía capacitada y equipada forma parte de los compromisos del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien, a través de la SSPT, implementa en la entidad la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

La dispersión se realizó en seguimiento a las entregas efectuadas previamente en la frontera y zona sur del estado.