Previene SSPT conductas antisociales a través de “Mini Olimpiada de Competencias”

Reynosa, Tamaulipas.– Como parte de las acciones de prevención social impulsadas por el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes del municipio de Reynosa, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) llevó a cabo la “Mini Olimpiada de Competencias”, en la que participaron niñas y niños de la comunidad.

A través de juegos y dinámicas orientadas al desarrollo de habilidades sociales y destrezas, esta actividad, promovida por la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA), tiene como objetivo prevenir conductas antisociales y la comisión de delitos desde la infancia.

Asimismo, se busca fortalecer los lazos comunitarios y fomentar vínculos sociales positivos, promoviendo relaciones interpersonales saludables entre la niñez.

Estas acciones contribuyen a generar entornos seguros mediante el impulso de la educación y la convivencia social, pilares fundamentales para la construcción de comunidades más seguras en Tamaulipas.