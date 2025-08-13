Entrega DIF Tamaulipas apoyos funcionales a través de la Ruta de la Esperanza en 26 municipios

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– A través de la Dirección de Atención a Población Prioritaria, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, continúa con los recorridos de la Ruta de la Esperanza por todas las regiones del estado, entregando cerca de 300 aparatos funcionales y apoyos para la salud a personas que los solicitaron por medio de la Subdirección de Atención Ciudadana.

La ruta inició en la región norte, atendiendo los municipios de Nuevo Laredo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, San Fernando y Burgos. Posteriormente continuó en la zona sur, en Soto la Marina, Aldama, González, Altamira, Tampico, Madero, Ocampo, Xicoténcatl, El Mante y Llera; mientras que en la zona centro abarcó los municipios de Abasolo, Jiménez, San Carlos, San Nicolás, Güémez, Hidalgo, Padilla, Casas y Victoria.

En las visitas que realizan los Mensajeros de Paz se entregan aparatos funcionales como bastones, sillas de ruedas, sillas de ducha, andadores, sillas cómodo, muletas y colchones antillagas; además de apoyos para la salud como pañales para adulto, glucómetros y nebulizadores, los cuales fueron solicitados con anticipación.

Cabe mencionar que cualquier persona que requiera este tipo de apoyos puede acercarse al sistema DIF municipal más cercano, donde recibirá asesoría profesional para valorar su solicitud. Asimismo, puede aprovechar las brigadas “Transformando Familias” que se estarán presentando en varios municipios de la entidad, en las cuales personal de la Dirección de Atención a Población Prioritaria recaba información personalizada para una mejor atención.

También en las instalaciones del Sistema DIF Tamaulipas, ubicadas en la Calzada Luis Caballero, se atienden este tipo de peticiones en un horario de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Es necesario presentar copia de INE, CURP, comprobante de domicilio y, en caso necesario, una referencia médica.