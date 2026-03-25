DIF Tamaulipas se consolida como el mejor del país: Américo Villarreal

Ciudad Victoria, Tamaulipas. En el marco de su Cuarto Informe de Gobierno, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que el Sistema DIF Tamaulipas se ha consolidado como uno de los organismos más eficientes y con mayor sentido humanista del país, reflejando resultados que impactan directamente en la calidad de vida de las familias.

Durante su mensaje a la comunidad tamaulipeca, el mandatario estatal reconoció el trabajo que diariamente encabeza la doctora María de Villarreal, al frente del DIF estatal, subrayando que su labor representa una de las expresiones más sensibles del gobierno.

“La labor que realizan para dotar de alimentos suficientes y nutritivos a muchas familias y a población de atención prioritaria es titánica. Considero que ilustra bien el peso y el impacto de su esfuerzo, informando con muchísimo gusto que el DIF Nacional reconoció al DIF Tamaulipas como el mejor del país en el 2025”, expresó.

Señaló que el DIF Tamaulipas llega a donde otras instituciones no alcanzan, impulsando proyectos de economía solidaria, fortaleciendo el desarrollo comunitario y promoviendo la organización social a través de grupos autogestivos.

Destacó la operación de los programas alimentarios, particularmente los desayunos escolares, que diariamente benefician a más de 106 mil niñas y niños en 2 mil 600 escuelas, contribuyendo a su bienestar, aprendizaje y desarrollo integral.

Al referirse a la estrategia Lazos del Bienestar, indicó que se ha consolidado como una política pública con profundo sentido social, enfocada en atender zonas con mayores condiciones de marginación y violencia, escuchando directamente a las comunidades para definir soluciones que transformen su entorno.

Durante 2025, con una inversión de 400 millones de pesos, esta estrategia permitió atender 12 polígonos que integran 56 colonias en 10 municipios, beneficiando a cerca de 87 mil familias y fortaleciendo redes comunitarias como círculos violeta, redes de jóvenes, corredores de salud y acciones de prevención.

Asimismo, destacó el trabajo realizado mediante las brigadas “Transformando Familias”, que acercaron apoyos y atención directa a comunidades de atención prioritaria, fortaleciendo el vínculo entre sociedad y gobierno.

“Con el DIF al frente, todo el Gobierno de Tamaulipas se ha volcado a esta labor, que representa una de nuestras acciones de mayor contenido humanista”, afirmó el gobernador.

Finalmente, reconoció el compromiso y la entrega de quienes forman parte del DIF Tamaulipas, especialmente de las y los Mensajeros de Paz, cuyo trabajo diario contribuye a transformar la vida de miles de familias.