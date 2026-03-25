Aprueba Congreso dos horas semanales de educación física en escuelas

La reforma responde a los altos índices de sobrepeso y obesidad infantil, y reconoce a la escuela pública como el espacio donde el Estado garantiza formación integral con independencia del origen familiar.

La diputada Yuriria Iturbe, presidenta de la Comisión de Educación, impulsó el dictamen que incorpora hasta dos horas semanales de educación física en la legislación educativa estatal.

Cd. Victoria, Tamaulipas (24 de marzo de 2026) – A iniciativa de la diputada Yuriria Iturbe, el Pleno del Congreso de Tamaulipas aprobó hoy una reforma a la normativa educativa estatal que establece hasta dos horas semanales de educación física para niñas, niños y adolescentes en escuelas públicas, incorporándose de manera explícita como parte fundamental de la formación integral en la legislación educativa del estado.

La medida busca garantizar mayores espacios para el desarrollo de la competencia motriz, la alfabetización física y la práctica deportiva y recreativa, y se activará cuando las condiciones institucionales y la disponibilidad de personal docente lo permitan.

«Enfrentamos altos índices de sobrepeso y obesidad infantil. Si no actuamos hoy, estaremos transfiriendo ese costo a las futuras generaciones en forma de enfermedades crónicas», expresó la Diputada al presentar el dictamen en tribuna.

La legisladora, quien preside la Comisión de Educación, defendió el papel central de la escuela pública en la garantía de derechos. «La escuela pública es nuestra herramienta más poderosa. Es el espacio donde el Estado puede garantizar, con independencia del origen o el ingreso familiar, que cada niña y cada niño tenga acceso a una formación integral.»

Iturbe Vázquez señaló también que la educación deportiva trasciende el beneficio físico. «No solo genera beneficios para la salud, también construye disciplina, compañerismo, trabajo en equipo y comunidad”.

La reforma se suma a las estrategias impulsadas tanto por el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum como por el gobierno estatal del gobernador Américo Villarreal en materia de salud y vida activa.

Para la diputada Iturbe, el voto aprobado hoy por unanimidad representa una obligación legislativa: «Que nuestras niñas y niños crezcan con dignidad implica también que tengan cuerpos sanos, espacios para moverse y escuelas que los formen de manera integral.»

Con esta aprobación, Tamaulipas avanza hacia una legislación educativa que reconoce la salud y el deporte como un derecho que el Estado tiene la obligación de construir.